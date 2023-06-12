Названо найгірших дружин за знаком зодіаку: у списку таких лише три!

Знак зодіаку дуже впливає на характер людини. Якщо одні жінки більш відкриті і швидко йдуть на контакт із протилежною статтю, інші несміливо чекають від чоловіка перших кроків. Проблеми можуть бути і при подальшому вибудовуванні стосунків.

За словами астрологів, найгіршими дружинами можна назвати Овнів, Левів та Стрільців. Ось у чому причина!

Овен

Жінка-Овен любить відігравати провідну роль – і на роботі, і серед друзів, і у стосунках. Вона охоче проявляє ініціативу, любить зміни, має багато ідей і переконана, що завжди має рацію. Жінка-Овен погано переносить критику і не любить зауважень. Вона також імпульсивна, вперта, егоцентрична, нетерпляча та примхлива.

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Уроджена імпульсивність змушує жінку-Овна дуже легко закохуватися. Вона прекрасна коханка, але в ролі дружини не знаходить себе. Оскільки ненавидить рутину, їй потрібні нові враження: вона хоче, щоб її стосунки були вічно пристрасною любовною пригодою. Жінка-Овен ненавидить застій, а сіре сімейне життя її дуже лякає. Вона активна, прагне пригод, подорожей – і роль домогосподарки їй не до вподоби.

Лев

Жінка-Лев любить, коли нею захоплюються. Чоловіки дійсно не можуть пройти повз неї байдуже – вона привертає увагу своїм чудовим стилем, хорошими манерами, а найчастіше ще й приголомшливою красою. Однак жінка-Лев може бути марнославною.

Вона любить панувати, чужої думки не питає, бо завжди "знає краще". Їй подобаються сильні чоловіки з характером, але навіть якщо вона знаходить такого, то намагається вказати його місце. Жінка-Лев може бути владною, егоїстичною та гордою. Жити з нею під одним дахом непросто.

Стрілець

Жінка-Стрілець дуже приваблива, у неї завжди достатньо шанувальників. Вона жадає вражень, не любить застою, проте може бути марнославною та байдужою, тому не кожен чоловік зможе впоратися з її характером.

Жінка-Стрілець дуже сміливо підходить до представників протилежної статі та відкрито проявляє до них свій інтерес. Вона весела, дружелюбна та відкрита, без проблем знайомиться з новими людьми. У жінки-Стрільця маса переваг – вона чудовий друг, прекрасна коханка, але не дружина. Ведення домашнього господарства, приготування їжі, прибирання та турбота про сім'ю зазвичай здаються їй мукою.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Також астрологи виділяють чотири знаки зодіаку, які не люблять людей. Їхнє коло спілкування дуже вузьке, вони не поспішають пускати інших у свій світ і здаються досить замкнутими.