Названо найбільше небезпечні дні у квітні через сплески на Сонці: як діяти

Потенційно небезпечними явищами для людини є магнітні бурі. У такий час погіршується самопочуття та можуть загострюватися хронічні хвороби.

Про метеоудари заздалегідь попереджають працівники сонячних лабораторій та складають графік. Він може змінюватися залежності від спалахів на Сонці та впливу корональних мас зірки на збуджену атмосферу Землі.

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За даними Meteoagent, до кінця місяця очікується триденна потужна магнітна буря – 26-28 квітня. Наступні два дні виявляться досить спокійними, а спалахи попередньо фіксують у 2 бали. Тобто рівень небезпеки – низький.

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Як відомо, магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку, електроніку та повітряного транспорту.

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Для кращого самопочуття під час бурі дотримуйтесь таких правил:

Пийте більше рідини (найкраще чиста вода), а також трав’яного та зеленого чаю.

Відмовтеся від кави, алкоголю, сигарет, кальяну.

Їжте менше смаженої, гострої та жирної їжі, але більше сезонних овочів/фруктів та зелені.

Гуляйте пішки, дихайте свіжим повітрям та регулярно провітрюйте кімнату.

Постарайтеся менше нервувати.

Перед сном приймайте контрастний душ. Достатньо відпочивайте.

Нагадаємо, що 26 квітня розпочала найпотужніша магнітна буря з весь місяць. Це спричинено прониканням в заряджену атмосферу Землі корональних мас Сонця.

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