Названы наиболее опасные дни в апреле из-за всплесков на Солнце: как действовать
Потенциально опасными явлениями для человека есть магнитные бури. В это время ухудшается самочувствие и могут обостряться хронические болезни.
О метеоударах заранее предупреждают работники солнечных лабораторий и составляют график. Он может изменяться в зависимости от вспышек на Солнце и влияния корональных масс звезды на возбужденную атмосферу Земли.
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По данным Meteoagent, к концу месяца ожидается трехдневная мощная магнитная буря – 26-28 апреля. Следующие два дня окажутся достаточно спокойными, а вспышки предварительно фиксируют в 2 балла. То есть уровень опасности – низкий.
Как известно, магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. Такие колебания могут оказывать негативное влияние на работу систем связи, электронику и воздушного транспорта.
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Для лучшего самочувствия во время бури соблюдайте следующие правила:
- Пейте больше жидкости (лучше чистая вода), а также травяного и зеленого чая.
- Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.
- Ешьте меньше жареной, острой и жирной пищи, но больше сезонных овощей/фруктов и зелени.
- Гуляйте пешком, дышите свежим воздухом и регулярно проветривайте комнату.
- Постарайтесь меньше нервничать.
- Перед сном принимайте контрастный душ. Достаточно отдыхайте.
Напомним, что 26 апреля начала самая мощная магнитная буря с целый месяц. Это вызвано проникновением в заряженную атмосферу Земли корональных масс Солнца.
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