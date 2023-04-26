Названы наиболее опасные дни в апреле из-за всплесков на Солнце: как действовать

Потенциально опасными явлениями для человека есть магнитные бури. В это время ухудшается самочувствие и могут обостряться хронические болезни.

О метеоударах заранее предупреждают работники солнечных лабораторий и составляют график. Он может изменяться в зависимости от вспышек на Солнце и влияния корональных масс звезды на возбужденную атмосферу Земли.

Читайте также: Посреди недели самая мощная за весь месяц магнитная буря накроет Землю: как улучшить самочувствие

По данным Meteoagent, к концу месяца ожидается трехдневная мощная магнитная буря – 26-28 апреля. Следующие два дня окажутся достаточно спокойными, а вспышки предварительно фиксируют в 2 балла. То есть уровень опасности – низкий.

Видео дня

Как известно, магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. Такие колебания могут оказывать негативное влияние на работу систем связи, электронику и воздушного транспорта.

Читайте также: В ближайшее время сильная магнитная буря накроет Землю: календарь метеоударов

Для лучшего самочувствия во время бури соблюдайте следующие правила:

Пейте больше жидкости (лучше чистая вода), а также травяного и зеленого чая.

Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.

Ешьте меньше жареной, острой и жирной пищи, но больше сезонных овощей/фруктов и зелени.

Гуляйте пешком, дышите свежим воздухом и регулярно проветривайте комнату.

Постарайтесь меньше нервничать.

Перед сном принимайте контрастный душ. Достаточно отдыхайте.

Напомним, что 26 апреля начала самая мощная магнитная буря с целый месяц. Это вызвано проникновением в заряженную атмосферу Земли корональных масс Солнца.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!