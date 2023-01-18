Названо найщасливіші числа для всіх знаків зодіаку в 2023 році: вони допоможуть залучити удачу

З наближенням Нового року 2023 багато хто починає будувати плани і замислювати бажання. Однак, щоб усе точно збулося, варто врахувати і поради астрологів.

За їхніми словами, у 2023 році всі знаки зодіаку мають щасливі числа, які можуть принести удачу як в особистому житті, так і в грошових справах і кар'єрі. На ці дати можна сміливо планувати важливі справи та укладання контрактів.

Дні тижня також здатні впливати на позитивну енергію, яка надає сил та мотивує рухатися далі. Тому їх також важливо знати.

Овен – 15, 17, 29 та 31. Вдалі дні тижня – вівторок та п'ятниця.

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Телець – 1, 5,14, 30, понеділок та неділя.

Близнюки – 5, 16, 23 та 31, середа та неділя.

Рак – 3, 12, 25 та 30, четвер та субота.

Лев – 2, 14, 26, 29, середа та п'ятниця.

Діва – 5, 13, 28 та 29, вівторок та п'ятниця.

Ваги – 3, 12, 24 та 31, п'ятниця та субота.

Скорпіон – 6, 9, 27 та 28, п'ятниця та неділя.

Стрілець – 7, 17, 27 та 30, понеділок та п'ятниця.

Козеріг – 6, 13, 25 та 27, субота та неділя.

Водолій – 6, 11, 15 та 29, четвер та субота.

Риби – 1, 13, 27 та 31, середа та п'ятниця.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи заявили, що 2023 рік стане дуже успішним для трьох уродженців зодіакального кола – вони зможуть розкрити весь свій потенціал, досягти великих кар'єрних висот та збільшити заробітки. Самотні знайдуть любов.

Також названо два найбільш злі знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.