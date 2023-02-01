Названо найщасливіші дні лютого для всіх знаків зодіаку: удача не залишить їх ні на мить

Лютий 2023 року принесе довгоочікувані зміни багатьом уродженцям зодіакального кола. Деякі змінять роботу та отримають шанс заробляти більше, інші знайдуть щастя в особистому житті та почнуть сміливо будувати плани на майбутнє.

За словами астрологів, якщо задумали ухвалення важливих рішень, покупки, урочистості у лютому, то варто звернути увагу на сприятливі дати. У ці дні удача не залишить ні на мить.

Овен – 1, 7, 13 та 14.

Телець – 2, 9, 18 та 21.

Близнюки – 5, 9, 13 та 22.

Рак – 3, 11, 19 та 23.

Лев – 5, 12, 14 та 27.

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Діва – 3, 9, 15 та 21.

Терези – 6, 8, 12 та 24.

Скорпіон – 3, 12, 16 та 25.

Стрілець – 1, 7, 16 та 25.

Козеріг – 2, 7, 13 та 14.

Водолій – 4, 16, 20 та 23.

Риби – 8, 9, 14 та 21.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.