Названо найщасливіші дні лютого для всіх знаків зодіаку: удача не залишить їх ні на мить
Лютий 2023 року принесе довгоочікувані зміни багатьом уродженцям зодіакального кола. Деякі змінять роботу та отримають шанс заробляти більше, інші знайдуть щастя в особистому житті та почнуть сміливо будувати плани на майбутнє.
За словами астрологів, якщо задумали ухвалення важливих рішень, покупки, урочистості у лютому, то варто звернути увагу на сприятливі дати. У ці дні удача не залишить ні на мить.
Овен – 1, 7, 13 та 14.
Телець – 2, 9, 18 та 21.
Близнюки – 5, 9, 13 та 22.
Рак – 3, 11, 19 та 23.
Лев – 5, 12, 14 та 27.
Діва – 3, 9, 15 та 21.
Терези – 6, 8, 12 та 24.
Скорпіон – 3, 12, 16 та 25.
Стрілець – 1, 7, 16 та 25.
Козеріг – 2, 7, 13 та 14.
Водолій – 4, 16, 20 та 23.
Риби – 8, 9, 14 та 21.
Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.
У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.