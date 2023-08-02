Названо сильні сторони всіх знаків зодіаку: це викликає захоплення в інших
Дата народження великою мірою впливає характер і долю людини. Якщо одні дуже запальні та імпульсивні, інші вражають своїм спокоєм навіть у найскладніших ситуаціях. За словами астрологів, всі знаки зодіаку мають сильні сторони.
Овен
Безперечною перевагою Овна є, перш за все, його сміливість. Він здатний досягти будь-якої мети, при цьому діятиме чесно.
Телець
Вірність Тельця вражає, він може кинутися у вогонь заради близьких і ніколи не зрадить. Уродженці знаку послідовні у всьому, що роблять, і терплячі.
Близнюки
У Близнюків завжди багато друзів, що пов'язане з їх оптимістичним ставленням до всього, а також широким кругозором, відкритістю до оточуючих. Вони ідеальні компаньйони.
Рак
Раки дуже чуйні та співпереживаючі, вони завжди прийдуть на допомогу тим, хто потребує. У них надзвичайно розвинена інтуїція, що робить їхні поради незамінними.
Лев
Леви надзвичайно привабливі, на них неможливо не звернути увагу. Це пов'язано з їх самовпевненістю, Лев – справжня душа компанії.
Діва
Діва – найблагородніший знак зодіаку. Якщо він дасть вам слово, можете бути впевнені, що його ніколи не порушить. Уродженці знаку завжди прагнуть досконалості.
Терези
Терези – відмінний посередник, здатний вирішити будь-який конфлікт. Уродженці знаку вміють згладжувати гострі кути.
Скорпіон
Якщо ви хочете, щоб поряд з вами була людина, яка завжди говоритиме вам правду, вибирайте Скорпіона. Він чесний навіть у найскладніших ситуаціях. Мати такого друга – справжнє щастя.
Стрілець
Стрільці завжди у центрі уваги. Вони всім подобаються, бо доброзичливі й хочуть, щоб усім було добре. Уродженці знаку йдуть по життю з ентузіазмом, з гордо піднятою головою. Їх неможливо не любити.
Козеріг
Козероги надзвичайно сумлінні, вони завжди прагнуть своєї мети. Уродженці знаку досягають великих успіхів у житті, тому що знають, на чому зосередитися, щоб досягти успіху.
Водолій
Що стосується Водолія, то він справді незвичайний, оригінальний. Хоча його спосіб життя досить суперечливий, він завжди йде своїм шляхом. Водолій – справжній інтелектуал, його інтелект вражає.
Риби
Риби – дуже творчі особи, які можуть стати відомими художниками та музикантам. А ще вони – вірні друзі, на яких можна покластися.
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