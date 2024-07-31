Названо ТОП-10 кросоверів, які витрачають найменше палива

У останні роки кросовери завоювали велику популярність серед водіїв в Україні, але високий рівень споживання пального для багатьох залишається стримуючим фактором. Тим не менш, існують певні моделі SUV, які, зберігаючи всі переваги цього класу автомобілів, не призводять до значних витрат на пальне.

Автомобільний ресурс WhatCar виділив ТОП-10 найбільш економічних кросоверів, які заслуговують на увагу.

1. Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid

Споживання пального: в середньому 4,7 л/100 км.

У місті: 2,7 л/100 км.

На шосе: 5,2 л/100 км.

За містом: 3,9 л/100 км.

Особливості: ефективна гібридна система забезпечує мале споживання у міських умовах, використовуючи 1,5-літровий двигун і електромотор.

2. Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid

Споживання пального: в середньому 4,8 л/100 км.

У місті: 5,5 л/100 км.

На шосе: 5,3 л/100 км.

За містом: 3,7 л/100 км.

Особливості: просторий інтер’єр і компактність зустрічаються з економічністю завдяки м’якій гібридній системі.

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3. Renault Kadjar 1.5 dCi 110

Споживання пального: в середньому 5,1 л/100 км.

У місті: 5,6 л/100 км.

На шосе: 5,8 л/100 км.

За містом: 4,1 л/100 км.

Особливості: просторий салон, тиха робота двигунів, багатий вибір обладнання.

4. Nissan Qashqai 1.5 dCi 110

Споживання пального: в середньому 5,5 л/100 км.

У місті: 6,0 л/100 км.

На шосе: 5,8 л/100 км.

За містом: 4,5 л/100 км.

Особливості: комфортабельність і практичність роблять його привабливим вибором на ринку б/у.

5. Kia Sportage 1.7 CRDi

Споживання пального: в середньому 5,5 л/100 км.

У місті: 6,4 л/100 км.

На шосе: 6,1 л/100 км.

За містом: 4,3 л/100 км.

Особливості: великий і функціональний інтер’єр, відмінна керованість.

6. Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95

Споживання пального: в середньому 5,6 л/100 км.

У місті: 6,8 л/100 км.

На шосе: 6,1 л/100 км.

За містом: 4,7 л/100 км.

Особливості: зручний салон, економічність у використанні, доступність за ціною.

7. Seat Ateca 1.6 TDI 115

Споживання пального: в середньому 5,7 л/100 км.

У місті: 6,0 л/100 км.

На шосе: 6,4 л/100 км.

За містом: 4,8 л/100 км.

Особливості: просторий салон, чудова керованість, приваблива цінова політика.

8. Kia Niro 1.6 Hybrid

Споживання пального: в середньому 5,6 л/100 км.

У місті: 6,0 л/100 км.

На шосе: 6,4 л/100 км.

За містом: 4,7 л/100 км.

Особливості: доступний гібрид з високим рівнем оснащення та економічністю.

9. Toyota RAV4 2.5 Hybrid

Споживання пального: в середньому 5,8 л/100 км.

У місті: 3,1 л/100 км.

На шосе: 7,5 л/100 км.

За містом: 4,4 л/100 км.

Особливості: надійність і просторість, висока ефективність у міських умовах.

10. Mazda CX-5 2.2d 150

Споживання пального: в середньому 5,9 л/100 км.

У місті: 6,8 л/100 км.

На шосе: 6,5 л/100 км.

За містом: 4,6 л/100 км.

Особливості: просторий інтер’єр, відмінна керованість, економічність використання.

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