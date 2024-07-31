Названы ТОП-10 кроссоверов, которые расходуют меньше всего топлива
В последние годы кроссоверы завоевали большую популярность среди водителей в Украине, но высокий уровень потребления топлива для многих остается сдерживающим фактором. Тем не менее, существуют определенные модели SUV, которые, сохраняя все преимущества этого класса автомобилей, не приводят к значительным расходам на топливо.
Автомобильный ресурс WhatCar выделил ТОП-10 самых экономичных кроссоверов, которые заслуживают внимания.
1. Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid
Потребление горючего: в среднем 4,7 л/100 км.
Город: 2,7 л/100 км.
На шоссе: 5,2 л/100 км.
За городом: 3,9 л/100 км.
Особенности: эффективная гибридная система обеспечивает малое потребление в городских условиях, используя 1,5-литровый двигатель и электромотор.
2. Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid
Потребление горючего: в среднем 4,8 л/100 км.
Город: 5,5 л/100 км.
По шоссе: 5,3 л/100 км.
За городом: 3,7 л/100 км.
Особенности: просторный интерьер и компактность встречаются с экономичностью благодаря мягкой гибридной системе.
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3. Renault Kadjar 1.5 dCi 110
Потребление горючего: в среднем 5,1 л/100 км.
Город: 5,6 л/100 км.
На шоссе: 5,8 л/100 км.
За городом: 4,1 л/100 км.
Особенности: просторный салон, тихая работа двигателей, богатый выбор оборудования.
4. Nissan Qashqai 1.5 dCi 110
Потребление горючего: в среднем 5,5 л/100 км.
Город: 6,0 л/100 км.
На шоссе: 5,8 л/100 км.
За городом: 4,5л/100 км.
Особенности: комфортабельность и практичность делают его привлекательным выбором на рынке б/у.
5. Kia Sportage 1.7 CRDi
Потребление горючего: в среднем 5,5 л/100 км.
Город: 6,4 л/100 км.
По шоссе: 6,1 л/100 км.
За городом: 4,3 л/100 км.
Особенности: большой и функциональный интерьер, отличная управляемость.
6. Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95
Потребление горючего: в среднем 5,6 л/100 км.
Город: 6,8 л/100 км.
По шоссе: 6,1 л/100 км.
За городом: 4,7 л/100 км.
Особенности: удобный салон, экономичность в использовании, доступность по цене.
7. Seat Ateca 1.6 TDI 115
Потребление горючего: в среднем 5,7 л/100 км.
Город: 6,0 л/100 км.
На шоссе: 6,4 л/100 км.
За городом: 4,8 л/100 км.
Особенности: просторный салон, отличная управляемость, привлекательная ценовая политика.
8. Kia Niro 1.6 Hybrid
Потребление горючего: в среднем 5,6 л/100 км.
Город: 6,0 л/100 км.
На шоссе: 6,4 л/100 км.
За городом: 4,7 л/100 км.
Особенности: доступный гибрид с высоким уровнем оснащения и экономичностью.
9. Toyota RAV4 2.5 Hybrid
Потребление горючего: в среднем 5,8 л/100 км.
Город: 3,1 л/100 км.
По шоссе: 7,5 л/100 км.
За городом: 4,4л/100 км.
Особенности: надежность и обширность, высокая эффективность в городских условиях.
10. Mazda CX-5 2.2d 150
Потребление горючего: в среднем 5,9 л/100 км.
Город: 6,8 л/100 км.
На шоссе: 6,5л/100 км.
За городом: 4,6 л/100 км.
Особенности: просторный интерьер, отличная управляемость, экономичность использования.
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