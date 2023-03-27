Названо трьох головних пліткарів за знаком зодіаку: з ними потрібно бути обережними

Дата народження багато говорить про людину, розкриваючи риси характеру, які деяким хотілося б приховати. Так, за словами астрологів, серед усіх уродженців зодіакального кола троє є головними пліткарями.

Так, Стрільці, Діви та Скорпіони уважно стежать за життям інших. Вони не проти побалакати за спиною навіть давніх друзів і можуть видати їхні секрети, так що з ними варто бути обережнішими.

Стрілець

Уродженці цього знаку люблять галасливі компанії і завжди прагнуть бути в центрі уваги, використовуючи для цього всі засоби. Стрільці люблять ділитися з оточуючими "гарячими новинами", видаючи чиїсь секрети. Плітки – їхній хліб насущний. Навіть безневинне фото чи відео в соціальних мережах може виявитися для них новиною дня, якою одразу потрібно поділитися з оточуючими.

Відео дня

Діва

Діва – один із тих знаків зодіаку, який славиться своїм спокійним та врівноваженим характером. Саме завдяки цим рисам їм охоче довіряють великі секрети. Однак уродженці знаку не вміють їх зберігати і часто переходять у плітках ту "червону межу", яка руйнує стосунки навіть із найближчими друзями.

Скорпіон

Скорпіони відомі своєю незалежністю та впевненістю в собі. Їх не хвилюють наслідки, якщо вони ставлять собі конкретну мету. Уродженці знаку надзвичайно допитливі та збирають чутки про всіх, щоб використовувати плітки як зброю. Скорпіони можуть піти на підлості, щоб зайняти посаду повище або помститися кривднику, зіпсувавши йому репутацію. Мук совісті вони не відчують.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.