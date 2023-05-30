Названо три знаки зодіаку, що знаходяться під захистом вищих сил: біди їх оминають

Деякі уродженці зодіакального кола перебувають під заступництвом вищих сил майже з народження. Біди їх обминають, а справи складаються так, що щастить і в особистому житті, і в кар'єрі.

За словами астрологів, Всесвіт особливо захищає Скорпіонів, Близнюків та Риб. На них не діють злі чужі погляди, а гроші самі йдуть до рук.

Скорпіон

Уродженці цього знаку зодіаку вважаються "непробивними" – ніщо не змусить їх здатися та зійти з наміченого шляху. Скорпіони мають сильну інтуїцію і буквально можуть передчувати, коли і де їм може загрожувати небезпека. Це дозволяє їм уникнути багатьох загроз та успішно будувати кар'єру. Однак є у уродженців знаку і вразливе місце – їм потрібно ретельно стежити за здоров'ям.

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Близнюки

Близнюки опинилися на другому місці у списку найзахищеніших знаків зодіаку – вони можуть дуже ризикувати, але виходити з неприємностей без втрат. Їх любить удача, а позитивний настрій дає змогу впоратися з усіма викликами, які підкидає доля. Близнюкам на шляху часто зустрічаються "потрібні" люди, які допомагають їм і спрямовують.

Риби

Народжені під цим знаком є дуже чутливими людьми, які все беруть близько до серця. Однак удача зазвичай на їхньому боці, а вищі сили оберігають від бід. Риби мають особливу енергетику, яка дозволяє їм "знезброювати" людей, які бажають їм зла. Вони буквально з першого погляду можуть зрозуміти, з якими намірами до них прийшла людина.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Також астрологи виділяють чотири знаки зодіаку, які не люблять людей. Їхнє коло спілкування дуже вузьке, вони не поспішають пускати інших у свій світ і здаються досить замкнутими.