Не потрібно боятись кропиви: як зробити корисне добриво для всього городу

Кропива може бути корисною на земельній ділянці, особливо, як природне добриво для підживлення рослин у саду. Настій з кропиви стимулює зростання та дозрівання рослин, допомагаючи їм процвітати.

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Для приготування настою з кропиви необхідно використовувати молоді стебла та листя кропиви до того, як на них з'являться насіння. Спочатку потрібно подрібнити кропиву і помістити її у ємність для настою, заповнивши її приблизно на 2/3 обсягу. Потім налийте теплу воду або окріп до верхнього рівня, накрийте кришкою і залиште протягом двох тижнів. Протягом цього періоду необхідно щоденно перемішувати настій.

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Коли настій змінить колір на темний та перестане утворювати піну, його треба розведення водою у співвідношенні 1:10. Отриманою рідиною можна поливати овочеві культури. Для кожної рослини, такої як помідори, огірки, перець, баклажани, капуста або салат, достатньо налити близько 1 літра добрива.

Для збільшення ефективності настою з кропиви, можна додати 1 склянку попелу на кожні 10 літрів настою. Отриманим розчином корисно обприскувати рослини один раз на місяць під час їх плодоношення.

Також можна додати залишки хліба, сухарів, квас або свіжі дріжджі під час приготування настою з кропиви. Використання цих інгредієнтів активізує процес бродіння настою. У такому випадку, рекомендується залишити деякий простір у ємності для забезпечення процесів бродіння. Настій з хлібом або іншими продуктами потребує трьох-п'яти днів для готування в теплому місці, після чого його слід розвести водою у співвідношенні 1:10 перед застосуванням.

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