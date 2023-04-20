Не дуже приємно: вчені розповіли, як пахне Місяць

Американські астронавти місії "Аполлон" розповіли, який запах у місячного пилу. Як стверджують астронавти, запах не найприємніший. Якщо ви хотіли б відчути запах Місяцю – можете зробити це у музеї "Космічного міста" у Тулузі, де виставлений аромат, створений творцем ароматів із Франції Мішелем Мойсеєффом.

Про це пише Futurism.

Аромат Місяця він створював на основі розповідей астронавтів, нога яких ступила на місяць 50 років тому. Творіння пахне використаним порохом, адже саме так його описував Едвін "Базз" Олдрін, коли вперше відчув цей запах у посадковому модулі на Місяці у 1969 році.

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Також Олдрін описував запах Місяця, як різкий металевий, схожий на запах відпрацьованого пороху або спаленого вугілля. Так він описував його у 2009 та 2015 році.

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Інший астронавт, який був учасником останньої місії на Місяць, Гаррісон "Джек" Шмітт описав запах планети, як металевий та дуже їдкий.

Нагадаємо, вчені виявили космічний об‘єкт, у 10 млн. разів потужніший за Сонце.

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