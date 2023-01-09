"Не псіхуйте! Помиємо!": батько-військовий хлопчика Назара, що став відомий у мережі, заспокоїв українців (відео)

Тато разом з маленьким сином впевнені, що все буде Україна та головне – не психувати.

Відповідний відеоролик, опублікований Міністерством оборони України у Facebook, назвали родинною терапією від Назарчика та його батька Олега, який служить у 14 окремій механізованій бригаді.

Тато сказав, що вже, мабуть, всі знають його синочка Назара, відео з яким вже встигло стати "вірусним" у мережі. Фраза хлопчика "Нічого, помиємо! Не плач. Не псіхуйте!" прозвучала в зовсім інших обставинах. Тепер меленький українець "заспокоює" не лише свою маму, а й усю Україну.

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До нього приєднався і батько, слова якого підкріплені бойовим досвідом та точно мають стати пророчими.

Раніше, батько українського снайпера, що загинув на війні, придбав для ЗСУ три автівки.

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