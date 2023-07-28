Деякі матеріали легко пошкодити: яке взуття категорично не можна кидати до пральної машини

Хімчистка з легкістю впорається з будь-якою забрудненістю взуття. Проте в домашніх умовах з брудом також впорається пральна машина. Варто лише знати, яке взуття не можна кидати до пральної машини.

UAportal розповість, як правильно прати взуття у пральній машині, аби не пошкодити його. Перш за все, варто з'ясувати, яке взуття можна відправляти до пральної машини, а яке ні.

Зазвичай, спортивне взуття з текстильних матеріалів, таке як кеди чи кросівки, можна прати в автоматичній пральній машині. Однак, перед тим, як робити це, впевніться, що на взутті немає декоративних елементів, які можуть пошкодитися при контакті з водою.Тоді як шкіряне взуття будь-якого виду, натуральне чи штучне, не можна прати в пральній машині. Шкіряний матеріал є дуже чутливим і може пошкодитися при контакті з водою.

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Якщо все ж таки ви вирішили прати текстильне взуття, зверніть увагу на наші поради. Обирайте делікатний режим прання з найменшою кількістю обертів при віджиманні. Не періть кілька пар взуття разом з одягом, краще робити це окремо. Особливо це стосується взуття різного кольору і матеріалу.

І, звичайно ж, пам'ятайте про температуру прання. Вибирай делікатний режим і температуру до 30° С. Проте ручне прання завжди є кращим варіантом, адже тоді ви зможете уважніше стежити за процесом та уникнете пошкоджень матеріалу.

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Тоді як, щоб зберегти колір та видалити забруднення на білому взутті потрібно перед пранням видалити невеликий бруд за допомогою губки, змоченої мильним розчином. Якщо забруднення більше, застосуйте спеціальні засоби для чищення взуття або народні методи: рідину для миття посуду або відбілюючу зубну пасту.

Сушити взуття краще при кімнатній температурі, уникаючи додаткового тепла, зокрема від батареї. Також уникайте попаданню на взуття прямих сонячних променів.

Зберігаючи ці прості поради, ви зможете доглядати за своїм взуттям належним чином та зберегти його привабливий вигляд на тривалий час.

Нагадаємо, на кросівках та інших закритих моделях часто можна помітити невелику петельку ззаду. Цей елемент не є дизайнерським рішенням. Він має декілька практичних призначень, які роблять носіння взуття зручнішим і більш функціональним.

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