Деяким категоріям українців дозволили виходити на пенсію у 55 років

На сьогоднішній день в Україні встановлено пенсійний вік у 60 років, проте деякі громадяни можуть вийти на пенсію значно раніше, навіть у віці 55 років, якщо вони відповідають певним умовам.

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За інформацією, опублікованою на "biz.today.ua", однією з категорій громадян, які можуть вийти на пенсію у 55 років, є учителі. Учителям дозволено піти на заслужений відпочинок із 55 років, за умови, що їхній трудовий стаж становить не менше 29 років і 6 місяців. Ця умова стане ще жорсткішою з 1 квітня 2024 року, коли вчителям потрібно буде мати щонайменше 30 років стажу для виходу на пенсію з 55 років.

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Також інші категорії працівників, які можуть вийти на пенсію до досягнення 60-річного віку за умови вислуги років, включають:

Артисти зі стажем від 20 до 35 років;

Працівники авіації: чоловіки зі стажем від 25 років, жінки – від 20 років;

Працівники охорони здоров'я та соцзабезпечення – від 25 років;

Спортсмени – щонайменше 25 років;

Диспетчери повітряного руху;

Інженерно-технічний склад цивільної авіації;

Бортпровідники;

Працівники залізничного транспорту і метро;

Працівники, які трудяться на польових геологорозвідувальних роботах;

Працівники лісозаготівель та лісосплаву;

Механізатори;

Плавсклад морського, річкового флоту та рибної промисловості.

Отже, цільові категорії громадян мають можливість раніше вийти на пенсію, враховуючи їх вислугу років та специфіку роботи.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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