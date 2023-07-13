Незвична закуска: рецепт консерваних лимонів в олії
На Близькому Сході здавна використовують консервацію в олії. Пропонуємо вам приготувати пряні консервовані лимони в олії. Вони можуть зберігатись у холодильнику до 6 місяців та є чудовою закускою.
Інгредієнти:
Лимон – 6 шт.
Сіль – 3 ст. л.
Спеції на 1 банку 0.5 л
Лавровий лист – 1 шт.
Гвоздика – 3 шт.
Перець чорний, горошок – 6 шт.
Перець червоний гострий сушений – 1 шт.
Оливкова олія – за смаком
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Спосіб приготування:
1. Лимон наріжте кружальцями та покладіть у миску із сіллю і перемішайте.
2. Залиште на ніч а наступного дня відкиньте на друшляк та залиште стікати протягом 2 годин, періодично струшуючи.
3. Лимони розкладіть по банках, додайте спеції в та залийте олією до верху.
4. Закрийте кришками та залиште на 2 тижні в холодильнику.
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