Необычная закуска: рецепт консервированных лимонов в масле

На Ближнем Востоке давно используют консервацию в масле. Предлагаем вам приготовить пряные консервированные лимоны в растительном масле. Они могут храниться в холодильнике до 6 месяцев и являются отличной закуской.

Ингредиенты:

Лимон – 6 шт.

Соль – 3 ст. л.

Специи на 1 банке 0.5 л

Лавровый лист – 1 шт.

Гвоздика – 3 шт.

Перец черный, горошек – 6 шт.

Перец красный острый сушеный – 1 шт.

Оливковое масло – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Лимон нарежьте кружками и положите в миску с солью и перемешайте.

2. Оставьте на ночь, а на следующий день отбросьте на дуршлаг и оставьте стекать в течение 2 часов, периодически встряхивая.

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3. Лимоны разложите по банкам, добавьте специи и залейте маслом вверх.

4. Закройте крышками и оставьте на 2 недели в холодильнике.

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