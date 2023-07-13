Необычная закуска: рецепт консервированных лимонов в масле
На Ближнем Востоке давно используют консервацию в масле. Предлагаем вам приготовить пряные консервированные лимоны в растительном масле. Они могут храниться в холодильнике до 6 месяцев и являются отличной закуской.
Ингредиенты:
Лимон – 6 шт.
Соль – 3 ст. л.
Специи на 1 банке 0.5 л
Лавровый лист – 1 шт.
Гвоздика – 3 шт.
Перец черный, горошек – 6 шт.
Перец красный острый сушеный – 1 шт.
Оливковое масло – по вкусу
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Способ приготовления:
1. Лимон нарежьте кружками и положите в миску с солью и перемешайте.
2. Оставьте на ночь, а на следующий день отбросьте на дуршлаг и оставьте стекать в течение 2 часов, периодически встряхивая.
3. Лимоны разложите по банкам, добавьте специи и залейте маслом вверх.
4. Закройте крышками и оставьте на 2 недели в холодильнике.
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