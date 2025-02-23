Неочікувана поразка Арсенала: удар по чемпіонських амбіціях

22 лютого на стадіоні Емірейтс у Лондоні Арсенал зазнав несподіваної поразки від Вест Гема з мінімальним рахунком 0:1 у рамках 26-го туру Англійської Прем'єр-ліги. Ця невдача значно ускладнює боротьбу канонірів за чемпіонський титул. Гості зуміли скористатися своїм шансом у першому таймі, коли Джаррод Боуен на 44-й хвилині пробив у дальній кут після плутанини в штрафному майданчику господарів. Арсенал намагався відповісти після перерви, але не зміг реалізувати свої моменти.

Олександр Зінченко, який розпочав матч на лаві запасних, вийшов на поле на 56-й хвилині, замінивши Деклана Райса. Українець активно підключався до атак команди, додаючи динаміки в побудові гри, але це не дало бажаного результату. Вест Гем організовано захищався, нейтралізуючи небезпечні моменти Арсенала, змушуючи господарів більше грати через фланги, що не приносило користі. Невдовзі ситуація для команди Мікеля Артети стала ще складнішою.

На 73-й хвилині лондонці залишилися в меншості після вилучення Майлза Льюїса-Скеллі, який отримав другу жовту картку. Це змусило Арсенал перейти на обережніший стиль гри, адже будь-яка помилка могла призвести до другого гола у власні ворота. Незважаючи на чисельну перевагу, Вест Гем не поспішав форсувати події, розуміючи, що втримання рахунку є ключовим завданням. Відтак, команда Девіда Моєса зосередилася на обороні та не дозволила суперникам навіть натяку на камбек.

Ця поразка стала серйозним ударом для команди Мікеля Артети, яка тепер має 53 очки та відстає від Ліверпуля, що лідирує з 61 балом. Після цього матчу Арсенал повинен максимально мобілізуватися, щоб не втрачати важливі очки у наступних турах, адже боротьба за чемпіонство загострюється. Календар команди також не виглядає легким – попереду важливі зустрічі, які можуть суттєво вплинути на підсумкове розташування в таблиці. Фанати сподіваються, що цей невдалий матч стане для гравців Арсенала мотивацією.

Матч ще раз продемонстрував непередбачуваність Англійської Прем'єр-ліги. Вболівальники отримали черговий доказ того, що навіть фаворити можуть втрачати очки у ключових зустрічах. Вест Гем, здобувши цю перемогу, зміцнив свої позиції та відірвався від зони вильоту. Попереду вирішальні матчі сезону, і кожен із них може стати визначальним для розподілу місць у верхній частині турнірної таблиці.

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