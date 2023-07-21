Невже повернувся: Потап показав своє фото на вулицях Одеси після вибухів

В Одесі дві ночі поспіль мешканці зіткнулися зі страшними вибухами, що залишили їх на межі страху та незабутнього переляку. Однак, усередині цих моторошних подій, на додачу до багатьох місцевих жителів, виявився й відомий реп-виконавець Потап. За деякою інформацією, артист знаходиться в Одесі навіть зараз, і це видно з фото, яке він опублікував в соціальних мережах.

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Хоча у Потапа досить масштабний фан-базис, артист не проявляє активності в соцмережах, і практично не з'являється на публіці. Ймовірно, це пов'язано з його участю у масових акціях та подіях, а також з небезпечною ситуацією в Україні, особливо після нічних атак російських військ у різних місцях країни, включаючи і Одеську область. Завдяки фото, Потапу вдалося показати свою підтримку населенню та поділитися особливими враженнями від місцевої ситуації.

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Реакція підписників артиста на його повідомлення була в основному позитивною. Вони дякували йому за підтримку та творчість, а також висловлювали компліменти щодо його музики та вміння дарувати позитивні емоції. Зустріч з Потапом у місті додала жителям відчуття оптимізму та радості, відчуття, що у світлі музики і таланту, можна забути про труднощі, які приносять непевність та загроза.

Нагадаємо, що у ніч на 20 липня рф здійснила масовану ракетну атаку по Одеській та Миколаївській областях. 38 ракет було запущено на мирні міста, проте завдяки дії українських сил протиповітряної оборони, 18 з них було знищено. Атаки спричинили серйозні матеріальні збитки та страх серед цивільного населення, що свідчить про жорстокість і безжальність ворога.

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