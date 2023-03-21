Ніяк не можуть визначитися: названо три найбільш нерішучі знаки зодіаку

Деяким людям настільки важко ухвалити рішення, що вони намагаються втекти від проблем. Але це не стає для них порятунком, а лише додає клопотів та конфліктів.

За словами астрологів, найбільш нерішучими є Близнюки, Терези та Стрільці. Їх не можна підганяти, інакше вони одразу "закриються".

Близнюки (з 21 травня до 21 червня)

Уродженці цього знаку зодіаку дуже мінливі, вони й самі не знають чого хочуть від життя. Близнюки постійно забувають про свої обіцянки та легковажно ставляться навіть до серйозних питань. Їх виводить із себе ситуація, коли потрібно ухвалити рішення – вони просто спробують втекти від проблем.

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Терези (з 23 вересня по 22 жовтня)

Їм потрібно багато часу, щоб проаналізувати, що для них краще. Щоразу, коли у них вже є рішення, вони можуть зрештою змінити курс. Уродженці знаку настільки невпевнені в собі, що часто більше прислухаються до порад інших, ніж до своїх бажань.

Стрілець (з 22 листопада по 21 грудня)

Стрільці також легко піддаються впливу інших – уродженці знаку часто шукають супутника у житті, який би спрямовував їх на правильний шлях і вирішував проблеми. Вони уникають труднощів, але ця нерішучість дуже заважає як їхньому особистому життю, так і кар'єрі. Уродженці знаку бояться відкрито заявити про свої почуття та амбіції.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.