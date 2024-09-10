Нова схема нарахування субсидій в Україні: які зміни запрацюють з жовтня

З 1 вересня 2024 року в Україні для більшості отримувачів житлових субсидій на неопалювальний сезон ці виплати будуть автоматично продовжені.

Однак окремим категоріям громадян потрібно буде подати нову заявку до Пенсійного фонду. Про це пише 24 Канал.

З 1 жовтня в Україні розпочнеться нарахування субсидій на опалювальний сезон. Ті, хто подасть документи після цієї дати, зможуть отримати субсидію саме на цей період. Якщо ж документи були подані раніше, нарахування буде здійснено автоматично.

Під час переходу між сезонами додаткові документи вимагалися лише для окремих категорій одержувачів. Сюди відносилися орендарі житла, особи, у яких проживає менше людей, ніж зареєстровано, а також внутрішньо переміщені особи.

Читайте також: На які пільги має право УБД у 2024 році

Зверніть увагу! Субсидія за жовтень буде розрахована з урахуванням початку опалювального сезону в більшості міст України. Розрахунок включає 15 днів, не зважаючи на точну дату початку сезону в конкретному місті. Виплата за жовтень буде здійснена в листопаді, тому в жовтні сума для тих, хто вже отримував субсидію, залишиться такою ж.

Це особливо стосується тих, хто мав "нульову" субсидію влітку: у зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги Пенсійний фонд перерахує субсидію, враховуючи початок опалювального сезону та збільшення витрат на комунальні послуги.

Як подати заяви на житлову субсидію

Заяви на отримання житлових субсидій можна подавати кількома способами:

через пошту або особисто в одному з сервісних центрів Пенсійного фонду України;

дистанційно через портал електронних послуг ПФУ або мобільний додаток Пенсійного фонду, обравши опцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу";

через додаток "Дія", ввівши у пошуку "Заява на субсидію";

через центри надання адміністративних послуг або безпосередньо через посадовців у виконавчих органах місцевого самоврядування (ЦНАП).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яка категорія українців залишиться без субсидії на оплату ЖКП у вересні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!