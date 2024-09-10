Новая схема начисления субсидий в Украине: какие изменения заработают с октября

С 1 сентября 2024 года в Украине для большинства получателей жилищных субсидий на неотапливаемый сезон эти выплаты будут автоматически продлены.

Однако отдельным категориям граждан нужно будет подать новую заявку в Пенсионный фонд. Об этом пишет 24 Канал.

С 1 октября в Украине начнется начисление субсидий на отопительный сезон. Те, кто подаст документы после этой даты, смогут получить субсидию именно на этот период. Если же документы были поданы раньше, начисление будет осуществлено автоматически.

Во время перехода между сезонами дополнительные документы требовались лишь для отдельных категорий получателей. Сюда относились арендаторы жилья, лица, у которых проживает меньше людей, чем зарегистрировано, а также внутренне перемещенные лица.

Читайте также: На какие льготы имеет право УБД в 2024 году

Обратите внимание! Субсидия за октябрь будет рассчитана с учетом начала отопительного сезона в большинстве городов Украины. Расчет включает 15 дней, несмотря на точную дату начала сезона в конкретном городе. Выплата за октябрь будет осуществлена в ноябре, поэтому в октябре сумма для тех, кто уже получал субсидию, останется такой же.

Это особенно касается тех, кто имел "нулевую" субсидию летом: в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги Пенсионный фонд пересчитает субсидию, учитывая начало отопительного сезона и увеличение расходов на коммунальные услуги.

Как подать заявления на жилищную субсидию

Заявления на получение жилищных субсидий можно подавать несколькими способами:

через почту или лично в одном из сервисных центров Пенсионного фонда Украины;

дистанционно через портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение Пенсионного фонда, выбрав опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу";

через приложение "Дія", введя в поиске "Заявление на субсидию";

через центры предоставления административных услуг или непосредственно через должностных лиц в исполнительных органах местного самоуправления (ЦПАУ).

Напомним, ранее мы говорили, какая категория украинцев останется без субсидии на оплату ЖКУ в сентябре.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!