Новий скандал з Горбуновим: телеведучий під час війни їздив на курорт за кордон

Український телеведучий та продюсер Юрій Горбунов потрапив у новий скандал, пов'язаний із його відпусткою на іспанському курорті під час війни.

За даними журналістів видання "Цензор", Горбунов під час військових подій в Україні відвідав елітний курорт Коста-Браво.

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За документами молдавських прикордонників, що опинилися у розпорядженні журналістів, відомий телеведучий перетнув кордон Молдови з ЄС разом із синами Данилом та Іваном 1 березня 2022 року.

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Далі вже на курорті в Іспанії він відпочивав у місті С’Агаро. За інформацією з джерел, це був не єдиний від'їзд Горбунова за кордон – 26 березня він повторив вояж до Іспанії, проте вже без дітей.

Видання зазначає, що раніше Горбунов висловлював своє обурення через від'їзд інших публічних особистостей за кордон в умови війни. Він казав, що не міг би виїхати в такий час.

Поки інформацію про свою поїздку телеведучий не прокоментував.

Нагадаємо, у липні 2023 р. стало відомо, що Міністерство культури виділило мільйони гривень для створення серіалу "СМТ Інгулець" компанії Юрія Горбунова. Телеведучий заявляв, що це "зовсім невеликі кошти" для серіалу на 24 серії. Після низки скандалів Горбунов повідомив, що відмовляється від державних коштів, виділених на створення серіалу.

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