Новый скандал с Горбуновым: телеведущий во время войны ездил на курорт за границу

Украинский телеведущий и продюсер Юрий Горбунов попал в новый скандал, связанный с его отпуском на испанском курорте во время войны.

По данным журналистов издания "Цензор", Горбунов во время военных событий в Украине посетил элитный курорт Коста-Браво.

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По документам молдавских пограничников, оказавшихся в распоряжении журналистов, известный телеведущий пересек границу Молдовы с ЕС вместе с сыновьями Данилой и Иваном 1 марта 2022 года.

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Уже на курорте в Испании он отдыхал в городе С'Агаро. По информации из источников, это был не единственный отъезд Горбунова за границу – 26 марта он повторил вояж в Испанию, но уже без детей.

Издание отмечает, что ранее Горбунов выражал свое возмущение из-за отъезда других публичных личностей за границу в условия войны. Он говорил, что не мог бы уехать в такое время.

Пока информацию о своей поездке телеведущий не прокомментировал.

Напомним, в июле 2023 г. стало известно, что Министерство культуры выделило миллионы гривен для создания сериала "СМТ Ингулец" компании Юрия Горбунова. Телеведущий заявлял, что это "совершенно небольшие средства" для сериала на 24 серии. После ряда скандалов Горбунов сообщил, что отказывается от государственных средств, выделенных на создание сериала.

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