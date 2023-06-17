Чи треба вимикати смартфон перед тим, як протирати екран

Іноді ми робимо прості помилки, які можуть негативно вплинути на наш смартфон. Наприклад, не рекомендується залишати його на підвіконні під прямим сонячним промінням влітку або використовувати його з увімкненим екраном під час очищення.

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Перш за все, варто пам'ятати, що екран потрібно чистити лише спеціально призначеними ганчірочками або серветками для цього приладу.

Крім того, починати миття дисплея слід лише після вимкнення екрана. Якщо цього не зробити, можуть виникнути неприємності. Наприклад, можливе натискання бічної кнопки або випадкове активування якої-небудь функції.

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Наслідки таких дій можуть бути незначними і, можливо, їх можна легко виправити. Але існує ризик, що телефон може пошкодитися. Чому ризикувати, якщо проблему можна уникнути, просто вимкнувши екран перед очищенням?

Нагадаємо, що при зарядці смартфона від павербанку є певні правила. Завдяки цьому ваш гаджет добре функціонуватиме. Раніше ми писали про одну маленьку хитрість, яка допоможе зарядити смартфон набагато швидше і врятувати кабель смартфона від поломки.

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