Одночасно у всіх християн: на яку дату припадає Великдень у 2025 році

У 2025 році християнський світ спільно відзначить знаменну подію — католики та православні святкуватимуть Великдень в один день. Це вперше з 2017 року, коли свято припадає на ту саму дату для обох конфесій. Хоча такі збіги не є рідкістю, у цьому десятилітті вони ще не траплялися.

Дата Великодня у 2025 році Православний і католицький Великдень відзначатиметься 20 квітня. Востаннє християни святкували разом 16 квітня 2017 року. Про це пише Уніан.

У наступні роки Великдень відзначатиметься в такі дати:

2026 рік: 5 квітня у католиків, 12 квітня у православних;

2027 рік: 28 березня у католиків, 5 травня у православних;

2028 рік: 16 квітня одночасно для всіх християн.

Таким чином, у 2025 році Україна святкуватиме Великдень разом із рештою світу, хоча наші традиції залишаються унікальними. Головні звичаї українського Великодня включають фарбування писанок, випікання здобних пасок та освячення продуктів у церкві.

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Як обчислюють дату Великодня Визначення дати Великодня вже понад півтори тисячі років залишається темою суперечок між православними та католиками. Всі християни користуються одним загальним правилом: Великдень настає в першу неділю після першого повного місяця, що йде за днем весняного рівнодення (21 березня).

Однак православні використовують юліанський календар, де весняне рівнодення припадає на 3 квітня. Через це православний Великдень ніколи не відзначають раніше 4 квітня.

У майбутньому, можливо, православні, католики та протестанти зможуть узгодити календарі та святкувати Воскресіння Христове разом.

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