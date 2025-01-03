Одновременно у всех христиан: на какую дату приходится Пасха в 2025 году

В 2025 году христианский мир совместно отметит знаменательное событие — католики и православные будут праздновать Пасху в один день. .

Дата Пасхи в 2025 году Православная и католическая Пасха будет отмечаться 20 апреля. Последний раз христиане праздновали вместе 16 апреля 2017 года.

В последующие годы Пасха будет отмечаться в следующие даты:

2026 год: 5 апреля у католиков, 12 апреля у православных;

2027 год: 28 марта у католиков, 5 мая у православных;

2028 год: 16 апреля одновременно для всех христиан.

Таким образом, в 2025 году Украина будет праздновать Пасху вместе с остальным миром, хотя наши традиции остаются уникальными.

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Как вычисляют дату Пасхи Определение даты Пасхи уже более полутора тысяч лет остается темой споров между православными и католиками.

Однако православные используют юлианский календарь, где весеннее равноденствие приходится на 3 апреля.

В будущем, возможно, православные, католики и протестанты смогут согласовать календари и праздновать Воскресение Христово вместе.

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