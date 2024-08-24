Охолоджує авто у спеку та економить пальне: автовиробник Nissan здивував інновацією (відео)

Японський автовиробник Nissan представив революційну розробку – спеціальну фарбу, яка здатна значно знизити температуру кузова та салону автомобіля під прямими сонячними променями. Це досягнення є проривом у боротьбі з перегрівом автомобілів у спекотну погоду, особливо актуальним для регіонів з жарким кліматом.

Сильний перегрів автомобіля під прямими сонячними променями несе в собі низку проблем. По-перше, це створює серйозну загрозу здоров'ю людини. Перебування в такому автомобілі може призвести до теплового удару, зауважили розробники.

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По-друге, висока температура всередині салону може спричинити деформацію пластикових деталей та виділення шкідливих речовин. По-третє, перегрів значно збільшує навантаження на систему кондиціонування, що призводить до підвищеної витрати палива.

Як працює нова фарба?

Секрет нової фарби Nissan полягає у використанні спеціальних матеріалів, які ефективно відбивають сонячні промені. Завдяки своїй структурі, ця фарба перенаправляє сонячну енергію, не дозволяючи їй проникати всередину автомобіля. Це дозволяє значно знизити температуру як зовнішньої поверхні, так і внутрішнього салону.

Переваги нової розробки

Випробування показали, що нова фарба здатна знизити температуру поверхні кузова на 12 градусів Цельсія, а температуру всередині салону – на 5 градусів. Завдяки зниженню температури всередині салону, система кондиціонування працює менш інтенсивно, що дозволяє зменшити витрату палива.

Наразі нова фарба проходить випробування на флоті автомобілів Nissan NV100. Попри те, що початкова версія фарби є білою, розробники працюють над створенням кольорових варіантів.

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