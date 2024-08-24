Охлаждает авто в жару и экономит горючее: автопроизводитель Nissan удивил инновацией (видео)

Японский автопроизводитель Nissan представил революционную разработку – специальную краску, способную значительно снизить температуру кузова и салона автомобиля под прямыми солнечными лучами. Это достижение является прорывом в борьбе с перегревом автомобилей в жаркую погоду, особенно актуальным для регионов с жарким климатом.

Сильный перегрев автомобиля под прямыми солнечными лучами несет ряд проблем. Во-первых, это создает серьезную угрозу здоровью человека. Пребывание в таком автомобиле может привести к тепловому удару, отметили разработчики.

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Во-вторых, высокая температура внутри салона может привести к деформации пластиковых деталей и выделению вредных веществ. В-третьих, перегрев значительно увеличивает нагрузку на систему кондиционирования, что приводит к повышенному расходу топлива.

Как работает новая краска?

Секрет новой краски Nissan заключается в использовании специальных материалов, эффективно отражающих солнечные лучи. Благодаря своей структуре, эта краска перенаправляет солнечную энергию, не позволяя ей проникать внутрь автомобиля. Это позволяет значительно снизить температуру как наружной поверхности, так и внутреннего салона.

Преимущества новой разработки

Испытания показали, что новая краска способна снизить температуру поверхности кузова на 12 градусов по Цельсию, а температуру внутри салона – на 5 градусов. Благодаря понижению температуры внутри салона, система кондиционирования работает менее интенсивно, что позволяет снизить расход топлива.

В настоящее время новая краска проходит испытания на флоте автомобилей Nissan NV100. Несмотря на то, что начальная версия краски белой, разработчики работают над созданием цветовых вариантов.

Напомним, автопроизводитель Ford представил электромобиль Mustang Mach-E GT.

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