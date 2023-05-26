Окупанти нанесли удар по медичному закладу в Дніпрі: є загиблі та поранені (фото, відео)

Вдень 26 травня окупанти знову нанесли удар по Дніпру, внаслідок якого загинули щонайменше двоє людей, 23 поранено. Також, є часткові руйнування двох будівель, зокрема, медзакладу.

Про це на своїй сторінці в Телеграм повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вже 23 постраждалих у Дніпрі. 21 – в стаціонарі, з них троє – важкі.

З-під завалів будівлі ветклініки, яку також понівечив ворог, дістали тіло загиблого чоловіка. Сьогоднішня ракетна атака по Дніпру забрала життя двох людей".

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Один із загиблих – чоловік 69 років, який проходив повз.

У ДСНС повідомили, що внаслідок обстрілу частково зруйнувалась та загорілась будівля медзакладу та будинок поряд. Пожежі на площі 1000 та 200 кв.м. ліквідовані.

Рятувальники повідомили, що на місці загинули дві людини, 23 отримали поранення та травми, серед них 2 дитини, 2020 та 2017 року народження. Для ліквідації пожежі було залучено 52 рятувальники та 18 одиниць техніки.

Нагадаємо, внаслідок ворожого нічного обстрілу Києва та Дніпра 26 травня пошкоджено дах ТРЦ, підприємства, заправка та будинки, є постраждалий.

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