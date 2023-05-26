Оккупанты нанесли удар по медицинскому учреждению в Днепре: есть погибшие и раненые (фото, видео)

Днем 26 мая оккупанты снова нанесли удар по Днепру, в результате которого погибли по меньшей мере два человека, 23 ранены. Также есть частичные разрушения двух зданий, в частности, медучреждения.

Об этом на своей странице в Телеграмм сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Уже 23 пострадавших в Днепре. 21 – в стационаре, из них трое – тяжелые.

Из-под завалов здания ветклиники, также изуродованной врагом, достали тело погибшего мужчины. Сегодняшняя ракетная атака по Днепру унесла жизни двух человек".

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Видео дня

Один из погибших – мужчина 69 лет, проходивший мимо.

В ГСЧС сообщили, что в результате обстрела частично разрушилось и загорелось здание медучреждения и дом рядом. Пожары на площади 1000 и 200 кв. ликвидированы.

Спасатели сообщили, что на месте погибли два человека, 23 получили ранения и травмы, среди них 2 ребенка, 2020 и 2017 года рождения. Для ликвидации пожара было привлечено 52 спасателя и 18 единиц техники.

Напомним, в результате вражеского ночного обстрела Киева и Днепра 26 мая повреждена крыша ТРЦ, предприятия, заправка и дома, пострадавшая.

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