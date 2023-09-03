'Вони безсмертні?': чому гамбургери з McDonald's не розкладаються

Якось художниця Саллі Девіс з Манхеттену упродовж пів року щодня фотографувала картоплю фрі та гамбургер, які вона придбала у McDonald's. Вона заявила, що їжа не розкладалася увесь цей час.

Експерти з ScienceNotes вирішили з'ясувати, чому гамбургери з популярної мережі швидкоїжі не псуються тривалий час.

Вони дослідили, що овочі з бургера за певний час почали псуватися, а от булочка не цвіла та не гнила.

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"Є багато даних, які вказують на те, що основний гамбургер виглядає безсмертним… Ні, це не якийсь божевільний консервант. Це зовсім не спричинено наявністю будь-яких небажаних хімічних речовин. Скоріше сама котлета і булочка, з якого бургер зроблений, не піддаються впливу часу, оскільки вони містять низький рівень води", – пишуть дослідники.

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За їхніми словами, щоб булочка та котлета запліснявіла, потрібна волога. Тонкі котлети мають високе співвідношення площі поверхні до об’єму, тому вони легко втрачають вологу.

"Коли гамбургер залишають поза увагою, він перетворюється на підсохлий хліб і в’ялене м’ясо. Приправи містять достатню кількість кислоти (кетчуп) або солі (гірчиця, маринований огірок), щоб вони також не гнили", – пояснили експерти.

Зазначається, що це правило стосується не лише гамбургерів McDonald's.

"Якщо ви готові пожертвувати бургером, приготуйте його самі, використовуючи просту булочку та ті ж приправи. Переконайтеся, що котлета тонка і повністю приготована… Залиште свій пробний бургер на поверхні... Ви будете здивовані, що ваш свіжий домашній бургер виглядає безсмертним", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що котлета у гамбургері – це всього лише зневоднений білок з невеликою кількістю жиру. Велика частина жиру була видалена під час смаження.

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