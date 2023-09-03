'Они бессмертные?': почему гамбургеры из McDonald's не разлагаются

Однажды художница Салли Дэвис из Манхэттена на протяжении полугода ежедневно фотографировала картошку фри и гамбургер, которые она приобрела у McDonald's. Она заявила, что еда не разлагалась все это время.

Эксперты из ScienceNotes решили выяснить, почему гамбургеры из популярной сети скорой пищи не портятся длительное время.

Они исследовали, что овощи из бургера за время начали портиться, а вот булочка не плесневела и не гнила.

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"Есть много данных, указывающих на то, что основной гамбургер выглядит бессмертным… Нет, это не какой-то сумасшедший консервант. Это совсем не вызвано наличием каких-либо нежелательных химических веществ. Скорее сама котлета и булочка, из которой бургер сделан, не подвержены влиянию времени, поскольку они содержат низкий уровень воды", – пишут исследователи.

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По их словам, чтобы булочка и котлета заплесневели, нужна влага. Тонкие котлеты обладают высоким соотношением площади поверхности к объему, поэтому они легко теряют влагу.

"Когда гамбургер оставляют без внимания, он превращается в подсохший хлеб и вяленое мясо. Приправы содержат достаточное количество кислоты (кетчуп) или соли (горчица, маринованный огурец), чтобы они также не гнили", – объяснили эксперты.

Это правило касается не только гамбургеров McDonald's.

Если вы готовы пожертвовать бургером, приготовьте его сами, используя простую булочку и те же приправы. – говорится в сообщении.

Также отмечается, что котлета в гамбургере – всего лишь обезвоженный белок с небольшим количеством жира. Большая часть жира была удалена во время жарки.

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