Є небезпечним для здоров’я: чому не можна купувати нарізаний хліб

Хліб завжди був важливою частиною раціону багатьох людей. У магазинах почали пропонувати не просто буханки хліба, а вже нарізаний виріб. Проте такий хліб не варто купувати з міркувань безпеки.

Про це повідомили в Pixel. Здавалося б, нарізаний хліб є зручним для споживачів. Проте, деякі експерти попереджають про можливий ризик, який приховується в цьому виді хліба. Зокрема, нарізаний хліб може бути схильний до росту шкідливих мікроорганізмів через контакт з повітрям.

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По-перше, пліснява, яка може утворюватися на нарізаному хлібі, не завжди помітна на перший погляд. Це означає, що споживачі можуть навіть не знати, що вони споживають вже зіпсований продукт. У результаті покупка щоденного продукту може вплинути на їхнє здоров'я.

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Варто відзначити, що ця проблема не стосується цілісних батонів та хліба, які не відкриваються перед споживанням.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зберегти хліб свіжим максимально довго.

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