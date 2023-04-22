Помилка може стати фатальною: чому не варто вішати сувеніри на магнітах на холодильник

Чи не у кожного вдома на холодильник прикріплені різні сувеніри з магнітами. Дехто прикріпляє ними списки продуктів, які треба купити, чи списки важливих справ – аби не забути щось. Дехто просто привозить сувеніри з подорожей та кріпить їх на згадку.

Проте фахівці, що ремонтують побутову техніку, вважають, що ця звичка може зашкодити кухонному ґаджету. Зокрема, це може призвести до низки неприємностей, пише видання Reviewed USA Today.

Наприклад, якщо теплообмінники розташовані в районі бічних стінок холодильника, а ззовні висять магнітики, виникає небезпека порушення відведення тепла, особливо у спекотні дні. Якщо поверхня холодильника нагрівається, компресор, що охолоджує камеру, змушений працювати інтенсивніше. В результаті техніка зношується швидше.

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Потужні магнітики можуть призвести до збоїв у системі електронного управління. У деяких холодильниках осередки дисплея заповнюють графітом, або порошки з металевою складовою. Дисплей з такою "начинкою" може перестати нормально функціонувати, якщо потрапляє під дію магнітів.

Але й дрібні магніти можуть зашкодити вам, якщо у вас вдома є малі діти. Дитина може зняти магнітик та проковтнути його. Якщо сувеніри важкі, вони можуть зірватися та впасти на дитину.

Ще одна небезпека від магнітів загрожує поверхні холодильника – якщо переміщати магнітики поверхнею, можна її подряпати. А на кольорових холодильниках через тривалий контакт з магнітами можуть з'явитися плями.

Ще одна небезпека від магнітів більше може загрожувати не холодильнику, а його власнику. Якщо людина має штучний водій ритму серця або кардіостимулятор, то їй категорично заборонено піддаватися впливу будь-яких магнітів, навіть підносити близько до себе мобільний телефон. Генератор електричних імпульсів, що входить до складу кардіостимулятора, чутливий до неодимових магнітів, які зустрічаються серед сувенірної продукції досить рідко, проте ризикувати не варто.

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Магнітики на холодильнику також не варто вішати через те, що вони з часом покриваються пилом та псують загальний вигляд.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, навіщо тримати використаний чайний пакетик у холодильнику і не тільки.

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