Ошибка может стать роковой: почему не стоит вешать сувениры на магнитах на холодильник

Едва ли не у каждого дома на холодильник прикреплены разные сувениры с магнитами. Некоторые прикрепляют ими списки продуктов, которые нужно купить, или списки важных дел – чтобы не забыть что-нибудь. Некоторые просто привозят сувениры из путешествий и крепят их на память.

Однако специалисты, ремонтирующие бытовую технику, считают, что эта привычка может повредить кухонному гаджету. В частности, это может привести к ряду проблем, пишет издание Reviewed USA Today.

К примеру, если теплообменники расположены в районе боковых стен холодильника, а снаружи висят магнитики, возникает опасность нарушения отвода тепла, особенно в жаркие дни. Если поверхность холодильника нагревается, компрессор, охлаждающий камеру, вынужден работать более интенсивно. В результате техника изнашивается быстрее.

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Мощные магнитики могут привести к сбоям в системе электронного управления. В некоторых холодильниках ячейки дисплея заполняют графитом или порошки с металлической составляющей. Дисплей с такой начинкой может перестать нормально функционировать, если попадает под действие магнитов.

Но и мелкие магниты могут повредить вам, если у вас дома есть маленькие дети. Ребенок может снять магнитик и проглотить его. Если сувениры тяжелые, они могут сорваться и упасть на ребенка.

Еще одна опасность от магнитов угрожает поверхности холодильника – если перемещать магнитики по поверхности, можно ее поцарапать. А на цветных холодильниках из-за длительного контакта с магнитами могут появиться пятна.

Еще одна опасность от магнитов больше может угрожать не холодильнику, а его владельцу. Если у человека есть искусственный водитель ритма сердца или кардиостимулятор, то ему категорически запрещено подвергаться воздействию любых магнитов, даже подносить близко к себе мобильный телефон. Генератор электрических импульсов, входящий в состав кардиостимулятора, чувствителен к неодимовым магнитам, встречающимся среди сувенирной продукции довольно редко, однако рисковать не стоит.

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Магнитики на холодильнике также не стоит вешать из-за того, что они со временем пылятся и портят общий вид.

Напомним, ранее мы писали о том, зачем держать использованный чайный пакетик в холодильнике и не только.

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