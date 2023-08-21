Освіжаючий та корисний: рецепт квасу на борошні

Мучний квас за рецептом від Shuba – ігристий, ферментований, слабоалкогольний і слабогазований напій золотаво-коричневого кольору.

Інгредієнти:

Вода – 2.5 л

Житнє обдирне борошно – 150 г

Борошно пшеничне – 150 г

Цукор – 200 г

Родзинки – 50 г

Апельсин, цедра – 2 ст. л.

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Способів приготування:

1. Візьміть емальовану каструлю на 4 або 5 літрів додайте житнє і пшеничне борошно, залийте 500 мл теплої кипʼяченої води та збийте вінчиком до однорідної маси без грудочок. Долийте воду, що залишилася, цукор і перемішуйте доповного розчинення.

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2. Додайте немиті родзинки. Перемішайте. Накрийте каструлю кількома шарами марлі. Залиште на добу в теплому темному місці.

3. Через добу зніміть з апельсина шкірку, наріжте соломкою, та злегка підсушіть в духовці 8-10 хвилин. Додайте цукати в каструлю, накрийте марлею і помістіть ще на добу в тепле темне місце.

4. Квас процідіть та розлийте у пляшки на 3/4, щільно закривши покладіть горизонтально в холодильнику чи погребі. Зберігати можна 3-4 дні.

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