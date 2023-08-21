Освежающий и полезный: рецепт кваса на муке

Мучной квас по рецепту от Shuba – игристый, ферментированный, слабоалкогольный и слабогазированный напиток золотисто-коричневого цвета.

Ингредиенты:

Вода – 2.5 л

Ржаная обдирная мука – 150 г

Мука пшеничная – 150 г

Сахар – 200 г

Изюм – 50 г

Апельсин, цедра – 2 ст. л.

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Способов приготовления:

1. Возьмите эмалированную кастрюлю на 4 или 5 литров, добавьте ржаную и пшеничную муку, залейте 500 мл теплой кипяченой воды и взбейте венчиком до однородной массы без комочков. Долейте оставшуюся воду сахар и перемешивайте дополненного растворения.

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2. Добавьте немытые изюм. Перемешайте. Накройте кастрюлю несколькими слоями марли. Оставьте в сутки в теплом темном месте.

3. Через сутки снимите с апельсина кожуру, нарежьте соломкой и слегка подсушите в духовке 8-10 минут. Добавьте цукаты в кастрюлю, накройте марлей и поместите еще на день в теплое темное место.

4. Квас процедите и разлейте в бутылки на 3/4, плотно закрыв, положите горизонтально в холодильнике или погребе. Хранить можно 3-4 дня.

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