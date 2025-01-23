Від 30 до 45 тисяч вбитими та пораненими щомісяця: ISW проаналізував майбутні втрати армії КНДР

Інститут вивчення війни прогнозує, що новий північнокорейський військовий контингент, який прибуде до Росії до середини березня 2025 року, продовжить інтенсивні піхотні атаки в Курській області.

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За оцінками аналітиків, очікувані втрати нових військових формувань можуть становити від 30 до 45 тисяч осіб щомісяця. Представники ISW вважають, що нові сили навряд чи суттєво покращать російські операції.

Північнокорейські війська, за повідомленнями, навчалися на сході Росії перед розгортанням у листопаді 2024 року та приєднанням до бойових дій у грудні.

Інститут зазначає, що високі втрати та складнощі взаємодії з російськими військами впливатимуть на оцінку участі у війні північнокорейським військовим командуванням.

Нагадаємо, українські десантники взяли 27 окупантів у полон.

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