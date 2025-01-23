От 30 до 45 тысяч ежемесячно убитыми и ранеными: ISW проанализировал будущие потери армии КНДР

Институт изучения войны прогнозирует, что новый северокорейский военный контингент, который прибудет в Россию к середине марта 2025 г., продолжит интенсивные пехотные атаки в Курской области.

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По оценкам аналитиков, ожидаемые потери новых военных формирований могут составлять от 30 до 45 тысяч человек каждый месяц. Представители ISW считают, что новые силы вряд ли существенно улучшат российские операции.

Северокорейские войска, по сообщениям, обучались на востоке России перед развертыванием в ноябре 2024 года и присоединением к боевым действиям в декабре.

Институт отмечает, что высокие потери и сложности взаимодействия с русскими войсками будут влиять на оценку участия в войне северокорейским военным командованием.

Напомним, украинские десантники взяли 27 оккупантов в плен.

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