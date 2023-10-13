Очікується суттєве похолодання: синоптики сказали, коли в Україні випаде сніг

В Україні очікується значне похолодання. Його синоптики прогнозують вже з 16 жовтня.

Синоптиця Наталка Діденко повідомила, що з наступного тижня в Україні буде по-справжньому холодно.

"Похолодання розпочнеться вже в неділю, а з 16-го жовтня температура повітря у більшості областей України становитиме 9-12 градусів, на півдні, крайньому сході та на Закарпатті до 15 градусів", – сказала вона.

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Діденко каже, що в кінці наступного тижня у північних та західних областях місцями можливий мокрий сніг.

Що стосується погода на вихідні, Наталка Діденко прогнозує, що у суботу, 14 жовтня очікується суха та переважно сонячна погода. Вдень температура повітря прогріється до 22 градусів. У західних областях буде ще тепліше – до 25 градусів.

"Єдиний не дуже комфортний нюанс - на заході та півночі України очікується сильний південно-західний вітер, часом до 15-20 метрів за секунду", – додала вона.

Синоптик Ігор Кібальчич зазначив, що період теплої комфортної погоди протримається в країні лише 2-4 дні. Він назвав цей період "коротким бабиним літом".

Він повідомив, що в суботу по всій Україні буде тепло, подекуди до 25 градусів тепла. У неділю, 15 жовтня, дощі пройдуть у західних областях. Температура повітря тут прогнозується від 8 до 13 тепла.

У північних областях вдень пройдуть помірні дощі. Вдень буде тепло – 18 градусів.

У центральних областях невеликий дощ очікується під вечір. Вдень термометри покажуть 23 градуси.

У південній частині країни та в Криму – без опадів. Уночі до 13 тепла, а вдень до 24 градусів.

У східних областях теж без опадів. Уночі до плюс 11, вдень від 18 до 23.

Нагадаємо, в Україні літо може тривати довше, ніж три місяці. Наступними роками літо розпочинатиметься раніше, а закінчуватиметься пізніше.

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