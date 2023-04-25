Пастернак, селера та морква: як приготувати весняний вітамінний салат для схуднення

Пастернак, який ще називають "білою морквою" використовують у кулінарії сирим, вареним, смаженим тощо. При цьому використовують як листя рослини, так і її корінець.

Корінь пастернаку багатий на легко засвоювані вуглеводи й клітковину, у ньому містяться вітаміни групи B, вітаміни С, К, А і РР, залізо, натрій, фосфор, кальцій, калій, цинк і магній.

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Регулярне споживання пастернаку стимулює відновлення і ріст клітин, знижує рівень цукру та "поганого" холестерину в крові. Це рослина буде корисною для тих, хто бореться із зайвою вагою. Адже пастернак стимулює вироблення травних ферментів.

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Пропонуємо приготувати салат з пастернаком, селерою, морквою та яблуками.

На одну порцію потрібні:

Морква – 1 шт.

Корінь селери – 0,5 шт.

Листя та корінь пастернаку

Яблука – 2 шт.

Волоські горіхи – 20 грамів

Олія рослинна – 2 ст. л.

Помийте моркву, яблука, корінь селери та корінь пастернаку. Почистьте їх від шкірки.

Листя пастернаку помийте, обсушіть та подрібніть. Всипте у глибоку салатницю. Туди натріть на крупній терці моркву, яблука, селеру й корінь пастернаку. Заправте олією, перемішайте й присипте подрібненими горішками.

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