Пастернак, сельдерей и морковь: как приготовить весенний витаминный салат для похудения

Пастернак, который еще называют "белой морковью", используют в кулинарии сырым, вареным, жареным и тому подобное. При этом используют как листья растения, так и его корешок.

Корень пастернака богат легко усваиваемыми углеводами и клетчаткой, в нем содержатся витамины группы B, витамины С, К, А и РР, железо, натрий, фосфор, кальций, калий, цинк и магний.

Читайте также: Какой сорняк не нужно вырывать на огороде: в чем польза портулака и что из него готовят

Регулярное потребление пастернака стимулирует восстановление и рост клеток, снижает уровень сахара и "плохого" холестерина в крови. Это растение будет полезно для тех, кто борется с лишним весом. Ведь пастернак стимулирует выработку пищеварительных ферментов.

Видео дня

Предлагаем приготовить салат с пастернаком, сельдереем, морковью и яблоками.

На одну порцию требуются:

Морковь – 1 шт.

Корень сельдерея – 0,5 шт.

Листья и корень пастернака

Яблоки – 2 шт.

Грецкие орехи – 20 граммов

Масло растительное – 2 ст. л.

Вымойте морковь, яблоки, корень сельдерея и корень пастернака. Очистите их от кожуры.

Листья пастернака промойте, обсушите и измельчите. Всыпьте в глубокую салатницу. Туда натрите на крупной терке морковь, яблоки, сельдерей и корень пастернака. Заправьте растительным маслом, перемешайте и присыпьте измельченными орешками.

Предлагаем также рецепт салата с нутом, который подходит для веганов и вегетарианцев.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!