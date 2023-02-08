Павло Зібров показав спільне фото з 25-річною донькою Діаною

Відомий український співак 65-річний Павло Зібров у своєму Інстаграмі опублікував фото прогулянки з дочкою Діаною. Це його дочка від шлюбу з Мариною Зібровою.

На прогулянку з донькою Зібров одягнувся в одяг чорного кольору. Такої ж кольорової гамми дотрималася й Діана. "Після ранкових справ, прогулялись з Діанкою парком. Сніг, тиша, краса!", – підписав світлину співак.

25-річна донька співака Діана є прессекретаркою батька та його концертною директоркою. Зібров розповідав, що Діана має сім спеціальностей.

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"Вона і візажистка, і соцмережі веде. Молодець, працює 24 години на добу. Так, як вона віддається батькові та нашій справі, не віддасться ніхто. Вона отримує зарплату у тата. Все по-чесному. А що, вона має працювати за бублик?", – заявляв він в одному з інтерв'ю.

Зібров зауважував, що завдяки доньці він змінив репертуар та став цікавішим для молоді. Зокрема, він також почав вести TikTok.

Діана Зіброва ще у 2021 році заручилася з бізнесменом Андрієм Іщенком. Проте пара так і не узаконила стосунки – 2020 року цьому завадив коронавірус, а у 2022 – війна.

Раніше Зібров у соцмережах опублікував відео, як він повторював рухи головної героїні фільму про доньку сімейки Адамсів.

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