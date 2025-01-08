Пенсійний фонд презентував нову корисну послугу: що потрібно знати

Українські пенсіонери та державні органи зможуть швидше перевірити дійсність пенсійних посвідчень за допомогою нової послуги від Пенсійного фонду України (ПФУ). Раніше для цього потрібно було надсилати запит до ПФУ, що займало певний час.

Тепер процес став набагато зручнішим – достатньо кількох кліків для перевірки за допомогою сервісу "Пошук пенсійного посвідчення". Про це йдеться на сайті ПФУ.

"Для підтвердження статусу пенсіонера особа надає своє пенсійне посвідчення в різних установах та органах влади. Іноді виникають ситуації, коли необхідно перевірити його дійсність, наприклад, при перетині кордону", –пояснили в Пенсійному фонді України.

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Тепер посадова особа може за номером пенсійного посвідчення швидко з'ясувати його статус (дійсне чи ні) та дату видачі.

Як скористатися цим сервісом?

Щоб скористатися послугою, необхідно зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та вибрати опцію "Пошук пенсійного посвідчення".

У відкритому вікні потрібно заповнити два поля: вибрати тип пенсійного посвідчення (паперове, електронне або Е-пенсійне) зі списку та ввести його номер, скориставшись підказкою на екрані.

Після цього, натисканням кнопки пошуку, на екрані з’являться дані про пенсійне посвідчення.

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