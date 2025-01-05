У 2026 році можуть запустити накопичувальну пенсійну систему: подробиці

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що законодавство про накопичувальну пенсійну систему планують ухвалити цього року, щоб забезпечити її запуск у 2026 році.

За словами прем’єра, Кабмін готується до впровадження реформ у соціальній політиці. Про це він повідомив під час засідання уряду.

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"У березні відбудеться індексація пенсій, щоб підтримати наших пенсіонерів. Крім того, планується ухвалення законодавства щодо накопичувальної пенсійної системи, аби розпочати її функціонування вже наступного року. Ми також працюємо над впровадженням базової соціальної допомоги. Замість безлічі дрібних виплат для родин, які перебувають у складних життєвих обставинах, передбачимо одну, але значну виплату", — наголосив Шмигаль.

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