Мінлива хмарність та короткочасні дощі: прогноз погоди в Україні на 28 червня

У п’ятницю переважна частина території України залишається без опадів, однак уже наступного дня — у суботу, 28 червня — погодна ситуація зміниться. По всій країні очікується мінлива хмарність, у багатьох областях пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Єдиним регіоном, який, за попередніми даними, уникне опадів, стане Крим. Про це повідомляє Укргідроміцентр.

Температурні показники суттєво коливатимуться залежно від регіону. Найнижча нічна температура прогнозується на Луганщині — до +14 градусів. Водночас денні температури сягатимуть максимуму на сході, півдні та півострові — до +27 градусів тепла.

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У західній частині країни очікуються грози та дощі, при цьому повітря прогріється до +23 градусів вдень. У північних та центральних регіонах погода буде більш спокійною: лише місцями можливі дощі, нічна температура складе близько +15…+17, а вдень — у межах +21…+23 градусів.

На півдні та сході, а також у Криму дощів не прогнозується, буде сухо та тепло. Температурний максимум у цих регіонах складе +26…+27 градусів вдень, а нічна температура триматиметься в межах +16…+18 градусів.

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