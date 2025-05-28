Переплачуєте за електрику? дізнайтесь, що ви робите не так і як зменшити витрати

Українцям варто своєчасно оплачувати комунальні послуги та вчасно передавати дані лічильників. Якщо споживач не передасть показники лічильника у встановлений період, нарахування за послуги все одно здійснюватиметься.

Про це повідомляє компанія YASNO. У разі несвоєчасної передачі показників, розрахунок оплати проводиться за середньодобовим обсягом споживання.

Як пояснюють у YASNO, якщо клієнт не надає дані лічильника вчасно, споживання визначають за середньодобовими показниками. Відповідно до Кодексу комерційного обліку, цей обсяг обчислюється на основі використання електроенергії у відповідному місяці попереднього року.

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Споживачам надається п’ять днів для передачі показників лічильника. Це слід зробити або за два дні до завершення місяця, або протягом трьох днів після нього. Наприклад, показання за квітень потрібно подати в період із 29 квітня до 3 травня.

Передати дані можна такими способами:

через чат-бот у Viber;

на офіційному сайті YASNO;

зателефонувавши до контакт-центру.

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