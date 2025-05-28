Переплачиваете за электричество? узнайте, что вы делаете не так и как уменьшить расходы

Украинцам следует своевременно оплачивать коммунальные услуги и своевременно передавать данные счетчиков. Если потребитель не передаст показатели счетчика в установленный период, начисление за услуги все равно будет производиться.

Об этом сообщает компания YASNO. В случае несвоевременной передачи показателей расчет оплаты производится по среднесуточному объему потребления.

Как объясняют в YASNO, если клиент не предоставляет данные счетчика в срок, потребление определяют по среднесуточным показателям. Согласно Кодексу коммерческого учета этот объем исчисляется на основе использования электроэнергии в соответствующем месяце предыдущего года.

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Потребителям предоставляется пять дней для передачи показателей счетчика. Это следует сделать либо за два дня до окончания месяца, либо в течение трех дней после него. Например, показания за апрель нужно подать в период с 29 апреля по 3 мая.

Передать данные можно следующими способами:

через чат-бот в Viber;

на официальном сайте YASNO;

позвонив в контакт-центр.

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