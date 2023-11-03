Чому борщ не виходить червоним: господині назвали 5 помилок

Кожна родина має свій улюблений рецепт борщу. Але часто стається так, що навіть при збереженні традиційної рецептури "як у бабусі," борщ виходить оранжевим або блідо-рожевим, а не червоним. Давайте розглянемо, чому борщ не набуває червоного кольору і як цього уникнути.

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Про це пише УНІАН.

Один із ключових інгредієнтів для червоного кольору в борщі - це буряк. Якщо борщ виходить не червоний, то проблема, швидше за все, полягає в цьому продукті. При приготуванні борщу ви можете допустити деякі помилки, які вплинуть на колір борщу.

Неправильний сорт буряка

Для борщу краще вибирати буряк, який має насичений колір, майже чорний, і який може залишити плями на руках під час нарізання. Саме такий вид буряка найкраще забарвить бульйон в червоний колір.

Занадто довгий процес готування буряка

Якщо ви тушкуєте буряк разом з іншими овочами більше 15 хвилин, то він може втратити свій колір. Те ж саме може трапитися, якщо ви додаєте натертий буряк в борщ дуже рано. Це найпоширеніша причина того, чому борщ стає світлішим. Спробуйте готувати буряк окремо, терти його і додавати до борщу за кілька хвилин до закінчення варіння.

Буряк може втратити свій червоний колір через інші овочі. Зверніть увагу, що якщо ви смажите буряк разом з іншими овочами, то варто робити це окремо від інших інгредієнтів. Під впливом крохмалю та лужних компонентів моркви, цибулі або капусти, буряк може втратити свій червоний пігмент.

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Пересушений буряк

Щоб буряк забарвив бульйон в червоний колір, він повинен бути соковитим. Якщо ваша засмажка пересушиться, то в ній може бути недостатньо соку для надання бульйону красивого кольору. Буряк може пересохнути, якщо його готують заздалегідь або не помішують під час смаження.

Ви не додали сік з буряка

Якщо незважаючи на всі зусилля борщ так і не набуває червоного кольору, спробуйте додати сік з буряка за кілька хвилин до закінчення варіння. Для цього просто натріть половинку буряка на терці і відіжміть сік в каструлю.

Нагадаємо, ми вже писали, як зварити супер-червоний борщ.

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